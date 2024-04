Hermoso Milan, pista più fredda? Una rivale prepara l’affondo decisivo. Ultime

Hermoso-Milan, il difensore dell’Atletico Madrid più lontano dai rossoneri: l’Inter prepara l’affondo decisivo

Hermoso continua ad essere un obiettivo caldo del calciomercato Milan per la propria difesa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport però, l’Inter sarebbe in pole e pronta a sferrare l’affondo decisivo dopo la vittoria matematica dello scudetto.

Secondo il quotidiano in Viale Liberazione stanno pensando di offrirgli un contratto quadriennale, con opzione per un ulteriore stagione, con un ingaggio da cinque milioni di euro. Prossime settimane decisive.