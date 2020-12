Helveg: «Ecco in che posizione concluderà la stagione il Milan»

Helveg ha parlato della lotta Scudetto che vede sorprendentemente il Milan tra le principali indiziate alla vittoria finale

Intervistato da il Giornale, Thomas Helveg ha parlato della lotta Scudetto che vede sorprendentemente il Milan tra i principali indiziati: «Per lo scudetto è ancora presto ma ci sono ottime possibilità che possa entrare nelle prime quattro. Ora c’è la sosta e vediamo cosa succederà nel 2021. Sono curioso di capire come si comporteranno le altre e se il Milan terrà ancora questo passo. Ad oggi per i rossoneri sembra una stagione buona e fortunata ma è ancora presto per dire come finirà».

JUVENTUS A MENO DIECI – «Non è una cosa che si vede ogni anno. Le partite sono state tante, ma questo vale per tutti, il momento che stiamo vivendo è atipico e forse la Juventus sta patendo questa cosa. Questo non è un campionato come gli altri e dunque la Juventus sta forse faticando per il cambio di allenatore e di alcuni giocatori. Sono sorpreso ma penso che alla fine si riprenderà e chiuderà tra le prime in classiifica. Ripeto, questa non è un’abitudine e fa strano vederla lì staccata ma è ancora presto».

MILAN AVVANTAGGIATO DALLO STADIO VUOTO – «Difficile dirlo, non si può dimostrare. Credo sia molto vero che per una squadra giovane come il Milan giocare in un San Siro pieno metta stress e pressione ai calciatori. Giocare invece senza pubblico aiuta e penso che un qualcosina ha forse influito in positivo sui risultati. Però il Milan resta sempre il Milan, ha buoni giocatori ma che ancora devono crescere. Non avere il fiato del pubblico sul collo indubbiamente aiuta».