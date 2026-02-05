Connect with us

HANNO DETTO

Hazard: «Da bambino tifavo Milan. Ma anche loro non si sono mai fatti avanti…»

Published

2 ore ago

on

By

Hazard

Hazard ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha svelato qualche retroscena legato anche al Milan

Eden Hazard ex calciatore di Chelsea e Real Madrid tra le altre ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Il belga ha svelato qualche retroscena come quello della sua passione per il Milan quando era bambino. Queste le sue parole_

DA BAMBINO TIFAVO MILAN – «A dire il vero… no. Moratti mi faceva tanti complimenti, però io ho sempre sognato di giocare in Premier League e nel Real Madrid e, fortunatamente, ci sono riuscito. E poi vi svelo un segreto: da bambino tifavo Milan e poche ore fa ho conosciuto Galliani. Ha detto che mi vedeva bene nel Milan di Berlusconi, ma anche loro non si sono mai fatti avanti…».

INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO? – «Sì, anche se da un momento all’altro possono cambiare tante cose. La Juventus è in ripresa, il Napoli ha qualità. Chivu, però, può fare bene anche in Champions League. Se raggiungi due finali in tre anni, non è certo un caso. I dirigenti sono competenti, i calciatori sono forti e il pubblico di San Siro fa la differenza».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: riflessioni sul riscatto di Fullkrug, le cifre per la cessione di Jimenez

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Pizzul Pizzul
News11 mesi ago Redazione Milannews24

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano e i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca…» – VIDEO

Morte Pizzul, storica intervista allo storico telecronista italiano scomparso nella giornata di oggi: il ricordo – VIDEO Nel giorno della...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×