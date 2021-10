Hauge, parla il padre: «Nessun risentimento, il Milan è stato fantastico»

Il padre di Jens-Petter Hauge conserva un bellissimo ricordo del Milan e dell’esperienza di suo figlio in rossonero. Le sue parole sui social dopo una domanda sull’addio dell’attaccante in estate: «Non posso dire le ragioni del trasferimento di Jens, ma guardate Leao, Brahim, Rebic e Saelemaekers, così talentuosi, chi se ne sarebbe dovuto andare? Nessun risentimento. La famiglia del Milan è stata assolutamente fantastica e di supporto, ecco perchè la amiamo ancora. Sempre Milan, i migliori auguri.»

Hi Mikey😁

I honestly can't.😕 But look at Leao, Ibrahim, Rebic and Saele, so talented and skilled. Who should go instead?

No bad feelings at all. ❤🖤

The @acmilan-family has been absolutely fantastic and supportive. That's why we still love you. ❤🖤

Sempre Milan. Best wishes. https://t.co/1UEhqU2Uyi

