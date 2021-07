Hauge, l’interesse c’è ma il Milan non cambia le richieste

Per Jens Petter Hauge c’è grande interesse soprattutto dalla Germania dove Wolfburg ed Eintracht Francoforte

Al momento però la dirigenza rossonera non sembra intenzionata a modificare le proprie richieste per la cessione del fantasista norvegese valutato non meno di 12 milioni di euro.