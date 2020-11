Hauge in rampa di lancio, potrebbe essere l’arma in più al rientro

Hauge fino ad ora non ha giocato molte partite con la maglia del Milan. Stefano Pioli sta cercando di dosare l’inserimento

Hauge fino ad ora non ha giocato molte partite con la maglia del Milan. Stefano Pioli sta cercando di dosare l’inserimento del ragazzo in modo da non bruciarlo sotto i riflettori. In Europa League il norvegese ha già segnato una rete nel finale di gara contro il Celtic di Glasgow.

Presto però potrebbe scattare l’ora anche in Serie A dove Hauge non è mai partita da titolare. Da qui fino a Natale le occasioni potrebbero essere tante, soprattutto dopo la sfida contro il Napoli.