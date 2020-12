Hauge, ecco dove potrebbe giocare il norvegese con Pioli

Hauge è una delle sorprese di questo inizio campionato del Milan. Il norvegese giocherà sempre più con continuità

Hauge è una delle sorprese di questo inizio campionato del Milan. Il giocatore non è riuscito ancora ad affermarsi, ma sembra sulla buona strada per giocare via via con più continuità. Stefano Pioli potrebbe presto schierarlo da titolare, a partire dalla gara di domani contro la Sampdoria.

Il norvegese può inserirsi in uno scacchiere già collaudato. Contro il Celtic è risultato decisivo con un’azione d’alta scuola, la le prove più difficili arriveranno nel campionato italiano. Sulla fascia sinistra potrebbe sfruttare la propria velocità e potrebbe rientrare per calciare in porta.

Ma la buona capacità con entrambi i piedi e la duttilità potrebbe spesso farlo spostare a destra. Non è da escludere nemmeno che Pioli inizi a provarlo sulla trequarti. Se Calhanoglu nelle prossime settimane non dovesse prolungare il proprio contratto con il Milan, potremmo vedere sempre di più Brahim Diaz o Hauge dietro a Zlatan Ibrahimovic.