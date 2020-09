Hauge al Milan, arrivo in Italia e tampone: ecco il programma

Hauge al Milan: l’attaccante norvegese è atteso nelle prossime ore a Milano dove effettuerà il tampone. Domani le visite mediche

Hauge al Milan: tra poche ore l’attaccante norvegese ex Bodo/Glimt sbarcherà in Italia dove effettuerà il tampone in vista delle visite mediche in programma domani. Se il risultato del test dovesse essere positivo tra 24 ore Hauge potrà finalmente definirsi un nuovo giocatore del Milan.

Le cifre dell’affare: i rossoneri hanno chiuso con il Bodo/Glimt il trasferimento del calciatore a titolo definitivo per una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro, ad Hauge un contratto quinquennale da circa un milione di euro a stagione.