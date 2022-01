Haaland senza limiti: «Posso ancora migliorare in zona goal»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Borussia Dortmund Haaland non si pone limiti e pensa di poter segnare ancora di più: le sue dichiarazioni

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, in una intervista a Sky DE ha parlato dei suoi obiettivi dichiarando di poter ancora migliorare in zona gol.

GOL – «Credo di poter migliorare in tutti gli aspetti. Sono un ottimo realizzatore? Ma posso migliorare ancora in fase di realizzazione. Posso diventare più veloce e più forte fisicamente. Posso migliorare in tutto questo. Ma per migliorare in ogni aspetto, non devo avere infortuni. Se non ho infortuni, miglioro. Se mi chiedi se ho un obiettivo per il 2022 e per il resto della mia carriera rispondo che è quello di non avere infortuni».

ASSENZA DEI TIFOSI – «In Germania non abbiamo i tifosi negli stadi. Ma in Inghilterra gli stadi sono pieni. Se guardi in tv il calcio inglese, lo vedi che è più emozionante. Il gioco stesso è più ‘intenso’. Non è una bella situazione. Come ho detto: i tifosi mi mancano. Quest’anno ho giocato delle partite in cui c’erano quindicimila spettatori. Ed è stato bello. E allora penso: immagina se ce ne fossero altri trentacinquemila… Che posso dire? Speriamo tornino presto e che siano sempre di più».