Gyokeres Milan, tentativo concreto dei rossoneri! Il retroscena sull’attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato del calciomercato Milan, raccontando anche un interessante retroscena riguardante Viktor Gyokeres, attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona.

Secondo quanto si apprende la dirigenza rossonera aveva fatto un tentativo per lo svedese in tempi non sospetti, quando il giocatore militava ancora nel Coventry. Chissà che in futuro il Diavolo non possa farsi nuovamente sotto.