Gyokeres Milan, concorrenza dell’Arsenal? Lo svedese ha scelto la sua meta preferita: i DETTAGLI in vista del mercato estivo

Uno dei nomi più caldi per l’attacco del calciomercato Milan in estate è Viktor Gyokeres. Sulla stella dello Sporting Lisbona non c’è il solo interesse dei rossoneri. Tuttavia arriva una buona notizia per i tifosi milanisti.

Stando a quanto riferito da GiveMeSport, l’attaccante svedese, nonostante il corteggiamento da parte dell’Arsenal, avrebbe individuato in quella rossonera la sua meta preferita per l’estate in caso di trasferimento.