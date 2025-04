Gullit ha parlato così della situazione negativa che si vive in casa Milan

Condividi via email

Gullit a La Gazzetta dello Sport ha commentato così la questione nuovo allenatore del Milan

Ruud Gullit ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi nella quale ha detto la sua sulla questione allenatore del Milan. L’ex campione crede che la società rossonera debba prima riscoprire il suo dna per tornare a fare bene in Serie A e non solo.

LE PAROLE – «Il Milan deve riscoprire il proprio dna e trovare un indirizzo a livello dirigenziale prima ancora di pensare al manager giusto».