Guirassy, un nome per l’attacco del Milan: spuntano anche altri due profili, c’è anche un capocannoniere

Guirassy e non solo: i nomi per l’attacco in vista del prossimo calciomercato estivo. Il Milan cercherà una punta

Con il ritorno nell’Europa che conta ormai consolidato, il Milan ha messo nel mirino l’obiettivo prioritario per la sessione estiva: un nuovo numero 9. La dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri un terminale offensivo di spessore, capace di finalizzare la mole di gioco prodotta dai rossoneri e di garantire quel cinismo sotto porta tipico delle squadre del tecnico toscano.

Guirassy: il prescelto per l’attacco del Diavolo

Il nome in cima alla lista del Diavolo è quello di Serhou Guirassy. L’attaccante guineano, una vera forza della natura capace di abbinare un gioco aereo dominante a una tecnica sopraffina nello stretto, è pronto al grande salto in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Guirassy avrebbe già manifestato il desiderio di vestire la maglia rossonera, affascinato dal progetto tecnico e dalla possibilità di giocare la Champions League da protagonista a San Siro.

Le alternative: l’usato sicuro e la velocità della Premier

Nonostante il forte pressing su Guirassy, il club meneghino non vuole farsi trovare impreparato e valuta profili con caratteristiche differenti per arricchire lo scacchiere tattico di Allegri:

Mateo Retegui: Il centravanti della Nazionale italiana è un profilo che piace molto per la sua capacità di lottare su ogni pallone. Attaccante d’area vecchio stampo, Retegui garantisce profondità e una conoscenza perfetta dei difensori della Serie A.

Nicolas Jackson: di proprietà del Chelsea, il senegalese rappresenta l'opzione più dinamica. Jackson è una punta moderna, veloce e abile nel puntare l'uomo, ideale per un sistema di gioco che punta sulle ripartenze fulminee.

Obiettivo: competitività internazionale

La stagione 2026/2027 segnerà uno spartiacque fondamentale per le ambizioni del club. La ricerca di un profilo esperto non è casuale: Allegri necessita di certezze per competere ai massimi livelli sia in campionato che in Europa. La priorità alla punta è il segnale chiaro di un Milan che non vuole più nascondersi e punta a tornare sul tetto d’Italia e oltre.

