Connect with us

Calciomercato

Guirassy, un nome per l’attacco del Milan: spuntano anche altri due profili, c’è anche un capocannoniere

Published

5 ore ago

on

By

Guirassy

Guirassy e non solo: i nomi per l’attacco in vista del prossimo calciomercato estivo. Il Milan cercherà una punta

Con il ritorno nell’Europa che conta ormai consolidato, il Milan ha messo nel mirino l’obiettivo prioritario per la sessione estiva: un nuovo numero 9. La dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri un terminale offensivo di spessore, capace di finalizzare la mole di gioco prodotta dai rossoneri e di garantire quel cinismo sotto porta tipico delle squadre del tecnico toscano.

Guirassy: il prescelto per l’attacco del Diavolo

Il nome in cima alla lista del Diavolo è quello di Serhou Guirassy. L’attaccante guineano, una vera forza della natura capace di abbinare un gioco aereo dominante a una tecnica sopraffina nello stretto, è pronto al grande salto in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Guirassy avrebbe già manifestato il desiderio di vestire la maglia rossonera, affascinato dal progetto tecnico e dalla possibilità di giocare la Champions League da protagonista a San Siro.

Le alternative: l’usato sicuro e la velocità della Premier

Nonostante il forte pressing su Guirassy, il club meneghino non vuole farsi trovare impreparato e valuta profili con caratteristiche differenti per arricchire lo scacchiere tattico di Allegri:

  • Mateo Retegui: Il centravanti della Nazionale italiana è un profilo che piace molto per la sua capacità di lottare su ogni pallone. Attaccante d’area vecchio stampo, Retegui garantisce profondità e una conoscenza perfetta dei difensori della Serie A.
  • Nicolas Jackson: di proprietà del Chelsea, il senegalese rappresenta l’opzione più dinamica. Jackson è una punta moderna, veloce e abile nel puntare l’uomo, ideale per un sistema di gioco che punta sulle ripartenze fulminee.

Obiettivo: competitività internazionale

La stagione 2026/2027 segnerà uno spartiacque fondamentale per le ambizioni del club. La ricerca di un profilo esperto non è casuale: Allegri necessita di certezze per competere ai massimi livelli sia in campionato che in Europa. La priorità alla punta è il segnale chiaro di un Milan che non vuole più nascondersi e punta a tornare sul tetto d’Italia e oltre.

LEGGI LE ULTIMISSIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan3 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: tre nomi per l’attacco del futuro, pressing su Modric

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO7 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×