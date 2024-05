Guirassy Milan: spunta una CLAMOROSA ipotesi per l’attacco rossonero, i dettagli

Il calciomercato Milan punta con convinzione Guirassy. Spunta una clamorosa ipotesi per l’attacco

Il calciomercato Milan continua a muoversi. In tal senso questa mattina c’è stato un incontro nella sede rossonera con lo Stoccarda. Si è parlato di possibili obiettivi in vista della sessione estiva e in tal senso il nome di Guirassy resta in orbita del club.

Tuttavia, come riportato da Daniele Longo, occhio al possibile colpo a sorpresa. L’arrivo dell’attaccante, che prenderebbe il posto di Giroud, potrebbe non escludere l’investimento per un secondo colpo nel reparto.