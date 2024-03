Guirassy Milan, l’attaccante rimane nella lista di Furlani? Cosa filtra verso l’estate per la possibile punta del futuro

Il mercato Milan sarà attivissimo in questa sessione estiva per trovare l’attaccante per la prossima stagione. Con l’addio ormai prossimo di Giroud, Furlani dovrà probabilmente puntare su due punte ed ecco che tra i nomi persistono quelli del mercato invernale.

Come riprotato da calciomercato.com, c’è ancora l’attaccante dello Stoccarda Guirassy tra i possibili 9 del futuro e dunque rimane un’idea di Furlani per la prossima sessione.