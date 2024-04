Guirassy Milan, aumenta la concorrenza: una big spagnola piomba sull’attaccante! Ecco quale

Guirassy Milan, aumenta la concorrenza: una big spagnola piomba sull’attaccante dello Stoccarda! Ecco di quale squadra si tratta

Tra i nomi presenti sul taccuino del calciomercato Milan come obiettivo per l’attacco del prossimo anno c’è anche quello di Serhou Guirassy. Il centravanti sta continuando nella sua stagione da favola con lo Stoccarda, con la quale finora ha realizzato ben 27 gol su 25 presenze in stagione.

Sull’attaccante che piace ai rossoneri ma anche alla Juve, sarebbe pronta a fiondarsi anche l’Atletico Madrid. I Colchoneros, secondo AS, sono intenzionati a pagare la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro per accaparrarselo.