Guidolin: «Vi dico chi tra Milan e Inter ha perso più qualità»

L’ex allenatore dell’Udinese, Francesco Guidolin, ha parlato del campionato di Inter e Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Udinese, Francesco Guidolin, ha parlato dell’addio di Donnarumma e Lukaku:

«Non si può dire che cedendo Lukaku l’Inter non abbia perso nulla, perché Lukaku è straordinariamente affidabile. Mi ricorda Luca Toni, per prolificità e non solo. Sa fare gol, sa far salire la squadra, è un trascinatore…Però Dzeko è un giocatore di grande qualità, con Lautaro e Sanchez l’Inter conserva un reparto d’attacco temibile e se prende Correa può ritrovarsi alla pari con la Juve, che come qualità dei singoli ha qualcosa in più».