Guidolin: «Non ho mai apprezzato l’idea del doppio centravanti»

L’ex allenatore dell’Udinese, Francesco Guidolin, ha parlato del campionato di Inter e Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Udinese, Francesco Guidolin, ha parlato del Milan di Stefano Pioli:

«Non ho mai apprezzato l’idea del doppio centravanti, ma qui parliamo di due atipici, particolari. In ogni caso la stagione è lunga e ci sarà bisogno di un reparto numericamente attrezzato. Non credo sarà un problema far giocare tutti e Giroud non è soltanto un vice Ibra. Pioli è un tecnico esperto, che sa portare novità senza creare stravolgimenti. Saprà come fare».