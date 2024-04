Guido Rodriguez Milan, non solo il Napoli: dalla Spagna c’è una nuova minaccia. ULTIME sul futuro del centrocampista

Ci sono novità per quanto riguarda il futuro di Guido Rodriguez, centrocampista in scadenza di contratto con il Betis e che piace molto anche al calciomercato Milan in vista dell’estate.

Stando a quanto riportato da Relevo, non ci sarebbero solo rossoneri e Napoli sullo spagnolo. Lo stesso Betis, infatti, è disposto a fare un ultimo disperato rilancio per convincere il calciatore a restare.