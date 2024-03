Guido Rodriguez Milan, il centrocampista svela: «Futuro? Non c’è ancora nulla, sono sempre stato chiaro»

Il centrocampista del Real Betis, Guido Rodriguez, obiettivo di calciomercato del Milan, si è espresso così sul proprio futuro

Intervenuto ai microfoni di Movistar, Guido Rodriguez, il centrocampista in scadenza di contratto col Real Betis che era stato accostato al calciomercato Milan, si è espresso così in merito al suo futuro tra rinnovo e possibile addio a parametro zero.

PAROLE – «Non ho firmato per nessuna squadra. Sono stato sempre chiaro in quello che ho detto, mi trovo bene a Siviglia, al Betis e c’è un buon rapporto con la capolista. Dobbiamo sederci e speriamo di trovare un buon accordo per entrambe le parti, ma non c’è ancora nulla».