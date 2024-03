Gudmundsson Milan: prezzo e concorrenza, tutta la VERITÀ sul futuro dell’islandese

Gudmundsson Milan: prezzo e concorrenza, svelata tutta la VERITÀ sul futuro dell’islandese di proprietà del Genoa

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Albert Gudmundsson, tra i calciatori più chiacchierati nell’ultimo periodo e su cui c’è anche il Milan.

Per il Genoa l’islandese ha una valutazione non inferiore ai 35 milioni di euro e, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero al momento trattative avanzate con nessun club o assensi di massima da parte del giocatore. Tutto è ancora apertissimo: Inter, Juventus, Roma alcuni club di Premier le principali minacce per i rossoneri.