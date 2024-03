Gudmundsson Milan: il prezzo sale e spunta il pericolo Premier League! Gli ostacoli per i rossoneri

Gudmundsson Milan, il prezzo sale e spunta il pericolo Premier League! Rossoneri preoccupati di non poter arrivare all’islandese

Nelle ultime settimane il nome di Albert Gudmundsson è stato accostato al calciomercato Milan. Il talento del Genoa si è messo in mostra anche con l’Islanda a suo di gol: l’ultima sua prodezza è arrivata ieri contro l’Ucraina, ma purtroppo per lui e per la sua nazionale non è bastata per raggiungere la qualificazione ai prossimi Europei.

Calciomercato.com spiega come il suo prezzo si sia impennato: se fino a pochissimo tempo fa la valutazione fatta dal Genoa era di 30 milioni di euro, adesso per convincere il club rossoblù a cedere la propria stella servirà qualcosa in più. Sulle sue tracce, oltre ai rossoneri c’era anche la Juve e l’Inter. Ma adesso spunta il pericolo Premier: in caso di asta e di prezzo in salita, solo le inglesi potrebbero soddisfare le richieste del Grifone: i club maggiormente interessati a lui sarebbero il West Ham e, soprattutto, il Tottenham.