Guarino: «Derby? Ci ha penalizzato questo»

Rita Guarino ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta dell’Inter Femminile nel derby contro il Milan:

«Sicuramente nel primo tempo non abbiamo approcciato bene la gara e non abbiamo espresso il nostro massimo livello: questo ci ha penalizzato perché ha favorito il Milan. Nel secondo tempo abbiamo reagito, siamo rientrati in gara e abbiamo trovato il gol e creato tante occasioni. Nel nostro migliore momento però siamo andati sotto per due disattenzioni, una dietro l’altra che analizzeremo in questa settimana. Abbiamo fatto degli errori e dobbiamo ridurli al minimo per non dare vantaggi psicologici agli altri. Mi è piaciuta la reazione nel secondo tempo però dovevamo andarla a chiudere. Adesso abbiamo due settimane per recuperare energie mentali, per reagire e per tornare in campo con un’altra mentalità»