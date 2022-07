Guagni: «Il calcio mi ha fatto sempre stare meglio. È emozione»

Alia Guagni si è raccontata in un’intervista alla rivista 11. Ecco le parole della giocatrice del Milan Femminile

«Il calcio mi ha fatto sempre stare meglio. Ti fa sfogare, ti fa stare in compagnia e ti fa divertire o arrabbiare, è emozione»

PROSSIMO CAMPIONATO – «Ci saranno meno squadre, dunque poche partite, finirà presto. Questo è un difetto di questo passaggio, ma è anche vero che per alzare il livello bisogna fare delle scelte. In Italia non abbiamo ancora i numeri per pensare a un professionismo per tante squadre»