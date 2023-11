Grecia Francia, UFFICIALI le formazioni: la decisione su Maignan, Theo Hernandez e Giroud

Grecia Francia, UFFICIALI le formazioni: la decisione del ct Deschamps sui rossoneri Maignan, Theo Hernandez e Giroud

La Francia, già qualificata per Euro 2024, cerca l’ottava vittoria per chiudere a punteggio pieno un girone nettamente dominata. Avversaria la Grecia, terza nel Gruppo A. Sono ufficiali le formazioni del match, con il ct Deschamps che ha schierato dal primo minuto i rossoneri Theo Hernandez e Giroud. Solo panchina per Maignan, in porta va Samba.

Francia (4-3-3): Samba; Koundé, Saliba, Lucas Hernandez, Theo Hernandez; Fofana, Griezmann, Rabiot; Kolo Muani, Giroud, Dembélé. Ct. Deschamps.