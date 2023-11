Gravina orgoglioso: «Mantenuta la promessa fatta agli italiani»

Gabriele Gravina ha rilasciato una lunga intervista post Ucraina Italia, ecco le sue parole

«Non ci siamo tolti un peso. Avevamo preso un impegno con gli italiani e avevamo promesso di recuperare da quelle ferite sotto il profilo tecnico e sportivo. Promessa che abbiamo mantenuto»

PASSAGGIO DA MANCINI A SPALLETTI – «Non molto nello spirito ma abbiamo recuperato entusiasmo e fiducia. Volevamo tornare a essere una squadra speciale, si era rotto l’incantesimo che è tornato con Spalletti. Onore e merito a Luciano che ha ridato la fisionomia giusta all’Italia»

CAMBIARE PRIMA – «Ho sempre sperato in una sorta di cambiamento ma non per il tecnico. Dovevamo cambiare, quello che abbiamo costruito in 5 anni ha avuto un momento di crisi e difficoltà, che ha generato ferite che come ho detto grazie a Luciano abbiamo rimarginato. Stasera abbiamo dominato al di là della sofferenza finale. Siamo in Germania, dovevamo esserci, anche se abbiamo rischiato di non andare»