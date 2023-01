Gravina: «Calcio Femminile? È l’anno della crescita»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato una intervista a margine della presentazione del documentario di Sara Gama che andrà in onda su Rai 3

«Sì, è l’anno del Mondiale e della crescita. Anche durante la pandemia il calcio femminile ha avuto una crescita continua, costante. E questo anche grazie alla Coppa del Mondo. Il 2023 sarà un altro anno importante, saremo in un girone complesso e difficile, ma come sempre le ragazze avranno a disposizione tutto ciò che è possibile per affrontare nel migliore dei modi questo Mondiale»