Grassi a Sky: «Milan? L’ultima vittoria ci ha dato fiducia»

Alberto Grassi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dicendo la sua in vista del match dell’Empoli contro il Milan

«L’ultima vittoria ci fa credere nei nostri mezzi perchè puoi giocare bene quanto vuoi ma è la vittoria che ti fa dare continuità alla prestazione»

CAGLIARI – «Purtoppo l’anno scorso è andata male e dispiace perchè a Cagliari si sta bene, c’è un gran tifo mi dispiace per come sia andata. Per evitare che anche ad Empoli succeda la stessa cosa fondamentale è il gruppo, lavorare ogni giorno, ascoltare il mister, tutti sulla stessa strada»

CAMPIONATO EQUILIBRATO IN CODA – «Secondo me si, quest’anno non vedo sfavorita, sono tutte forti»