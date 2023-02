Gosens: «Non vedo l’ora del derby, per noi è speciale»

Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo Inter Atalanta

«Abbiamo fatto una buona gara contro un avversario non facile da affrontare, loro sono in un buon momento. A livello personale è stato importante fare una bella prestazione. Volevo ripagare la fiducia del mister e sono contento. Dimostro in tutti gli allenamenti di dare tutto e per me questo è importante. Non vedo l’ora del derby. Per noi, per i tifosi e per la società è sempre molto speciale. Oggi era importante passare il turno per arrivare alla sfida con massima fiducia. Andiamo a lavorare questa settimana per essere pronti per domenica»