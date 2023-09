Gol Tomori, il Milan ribalta il risultato col Cagliari grazie all’inglese – VIDEO

Fikayo Tomori trova il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed il Milan ribalta il risultato contro il Cagliari: il video

Il gol di Fikayo Tomori permette al Milan di andare all’intervallo del match contro il Cagliari in vantaggio per 1 a 2, dopo essere passata in svantaggio per la rete di Luvumbo.

⚽️ 🇮🇹 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Cagliari 1-2 Milan | Fikayo Tomori



🅰️ Tijjani Reijnders

pic.twitter.com/3KuLQWkdMu — OuiSports (@OuiSports) September 27, 2023

Il centrale rossonero approfitta della mischia in area su corner e mette in rete.