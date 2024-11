Gol Reijnders: doppietta all’Empoli, contropiede letale del Milan e 3-0 – VIDEO

Gol Reijnders: doppietta all’Empoli, contropiede letale del Milan e 3-0. Sesta rete stagionale per il centrocampista olandese – VIDEO

Il Milan trova il 3-0 contro l’Empoli grazie al gol di Reijnders al 69′ che firma così la sua doppietta personale.

Il centrocampista olandese ha chiuso al meglio un contropiede letale orchestrato da Fofana in ripartenza castigando Vasquez con un destro preciso dal limite dell’area. Per Reijnders è il sesto gol stagionale: 3 in Serie A e 3 in Champions League.