Gol Rebic: sesto centro stagionale dell’attaccante croato in campionato. La sua rete contro il Parma

Ante Rebic torna al gol con la maglia del Milan nel match in corso oggi al Tardino contro il Parma. Sesto centro stagionale in campionato per l’attaccante croato che non trovava la via della rete dalla scorsa gara contro la Roma del 28 febbraio. Secondo quanto riportato da Opta, ben 16 dei 17 gol in Serie A segnati da Ante #Rebic con la maglia del Milan sono arrivati nel girone di ritorno. Carburazione.

8′ Gol del Milan – Rebic raccoglie palla da Ibrahimovic e realizza di destro la rete del vantaggio.