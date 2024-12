Gol De Ketelaere, la decisione di Rocchi su La Penna spiazza i tifosi! Cosa ha scelto il designatore

Gol De Ketelaere, la decisione di Rocchi fa discutere: La Penna non verrà fermato dopo la gara di ieri sera tra Atalanta e Milan

Come riportato da Sky, l’arbitro La Penna, nonostante le polemiche per il gol siglato da De Ketelaere nal primo tempo della sfida di ieri tra Atalanta e Milan, non verrà fermato.

Nessuna bocciatura per La Penna dopo Atalanta-Milan. Questo è quello che filtra da ambienti vicino al designatore arbitrale Rocchi. Il gol convalidato a De Ketelaere è considerato un normale contrasto aereo. Procura Figc vaglierà parole Fonseca nel post partita.