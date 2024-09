Gol Chaka Traore: l’esterno REGALA la prima vittoria a Bonera – VIDEO

Gol Chaka Traore: l’esterno, subentrato nella ripresa, regala la prima vittoria al Milan Futuro di Daniele Bonera

Milan Futuro-Spal è stata decisa da una rete di Chaka Traoré, subentrato nella ripresa, a cinque minuti dalla fine. L’esterno ha regalato così la prima vittoria a Daniele Bonera.

Chaka Traoré ha insaccato in tuffo di testa nell’area piccola sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta direttamente in area di rigore. Primi tre punti per i rossoneri.