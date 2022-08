Gol, assist e sorrisi: Leao spazza via le voci di mercato

Leao segna e fa segnare, tanti sorrisi e un atteggiamento positivo, così il portoghese allontana le voci di mercato

Contro il Bologna si è visto un Leao sciolto, sorridente e voglioso. Gli è bastato poco per trovare il gol del vantaggio e poi nella ripresa il cioccolatino per Giroud da depositare in rete.

Mai prima d’ora aveva fatto gol e assist in Serie A con la maglia rossonera e così ha voluto mettere un punto sul suo futuro. Pioli al termine della partita ha detto di non aver mai dubbi sulla professionalità di Leao. Nonostante le voci del Chelsea possano far paura, il portoghese vuole restare a Milano per continuare a stupire e consacrarsi definitivamente.