Giuntoli: «Il vantaggio sul Milan dà soddisfazione»

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro l’Udinese:

«I ragazzi stanno facendo molto bene, vogliamo andare avanti con questo progetto. Il vantaggio sul Milan dà soddisfazione, ma non appagamento. C’è da pedalare e da pensare ad oggi. Con i ragazzi ho un grande rapporto, sia personale che professionale. Li ascolteremo e in altri momenti loro ascolteranno noi. Non pensiamo al Mondiale»