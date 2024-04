Giuntoli punterà ancora su Allegri? «Sta facendo un lavoro importante. Ecco il nostro piano»

Giuntoli punterà ancora su Allegri? «Sta facendo un lavoro importante. Ecco cosa faremo». Le parole prima del derby

Cristiano Giuntoli ha concesso un’intervista a Dazn prima di Torino-Juve. Le dichiarazioni sull’ex allenatore del Milan Allegri.

MERCATO ESTIVO – «Con il mister abbiamo parlato di tanti calciatori per il futuro, ma in questo momento non ci sono chissà che piani, l’entrata in Champions determinerà tante cose, così come le vendite. Ci sono tante variabili per pianificare ora il futuro della Juventus. Stiamo ripartendo dopo una situazione delicata, ci vuole un po’ di pazienza».

FUTURO INSIEME – «Sempre e comunque. Ha un anno di contratto, sta facendo un lavoro importante con i ragazzi e ci metteremo seduti ogni anno come si deve fare come un allenatore».