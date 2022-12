Giuliani a Sky: «Maignan? Ti dà sicurezza, questa è la sua forza»

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, è intervenuto a L’Originale su Sky soffermandosi su Mike Maignan

«Mi sono stupita la prima volta che sono andata a vederlo allo stadio per la partecipazione alla partita. Nei novanta minuti non si ferma mai, è sempre partecipe al gioco e dà sempre indicazioni. Cerca di aiutare i difensori a mettersi nella posizione giusta per evitare i contropiedi. La sua forza è quella mentale. Ti dà sicurezza e il reparto difensivo va guidato»