Giulia Semplici: «Ecco qual’è il mio sogno in questa stagione». Le parole del difensore promossa in prima squadra

Giulia Semplici ha parlato ai microfoni di Tuttosport del traguardo di entrare in prima squadra. Le parole del difensore del Milan femminile:

NOTIZIA – «Ero in spiaggia. Appena l’ho saputo mi sono fatta una corsa che è finita con il tuffo in mare più bello della mia vita»

PRIMA VOLTA CON LA MAGLIA DEL MILAN – «Mi tremavano le gambe, anche se era “solo” un’amichevole. Pensavo “sto giocando nel Milan, wow”. Io vengo da un paesino ed ero abituata a giocare coi maschi. All’improvviso mi trovavo in una squadra importante, professionistica, con delle femmine e mi sembravano tutte forti»

AMBIZIONI – «Vorrei essere una persona contenta, nella vita in generale. E avere la salute. E poter giocare in pianta stabile in Serie A. Il mio sogno in questa stagione sarebbe quello di esordire con il Milan e, se succedesse, mi tremeranno ancora le gambe, ovviamente»