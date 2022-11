Giudice sportivo, squalifica di una giornata a Theo e Giroud: i dettagli

Squalifica di una giornata a Theo e Giroud, mentre Tonali entra in diffida: i dettagli

Dopo il match tra Milan e Spezia di ieri sera a San Siro è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo dopo aver esaminato il referto dell’arbitro.

Come previsto, Giroud, espulso, e Theo, ammonito da diffidato, sono squalificati per una giornata e salteranno la sfida di martedì contro la Cremonese. Quarta sanzione per Tonali, che entra così in diffida