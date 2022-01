ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giudice Sportivo: Caldara non può giocare contro il Milan! Anche Tessman out per il match del Penzo

Sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 20esima giornata di Serie A. Niente Roma per Massimiliano Allegri, che è stato squalificato per un turno (oltre a un’ammenda di 10 mila euro) per aver “indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del direttore di gara“.

Tanner Tessmann e l’ex Mattia Caldara non saranno a disposizione nella gara contro il Milan nell’attesa di capire e ci sarà lo 0-3 a tavolino o il rinvio delle partite non disputate che sono sub iudice. Entrano in diffida Sandro Tonali e Theo Hernandez, mentre il team manager Romeo è stato squalificato per una giornata dopo l’espulsione.