Giudice Sportivo, arriva la decisione ufficiale su Bonucci dopo Inter Juve

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la gara di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus: solo una multa per Bonucci

L’Inter ha ricevuto un’ammenda per avere omesso di impedire l’ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale

Bonucci sanzionato con una multa dopo aver messo le mani addosso al dirigente nerazzurro Morzillo

Per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale