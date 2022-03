Giroud titolare anche col Bologna: è la nona partita di seguito per l’attaccante reduce dai due gol con la Francia

Come scrive il Corriere dello Sport quasi sicuramente Olivier Giroud partirà titolare in Milan-Bologna in quella che per lui sarà la nona partita di fila da titolare.

L’attaccante francese, nonostante l’età, in questo periodo sembra non avvertire la fatica: come dimostrato anche dai due gol messi a segno con la Francia.