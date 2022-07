Giroud su Adli: «Sa che deve imparare. Sorpreso dalle sue qualità». Le dichiarazioni dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha speso belle parole per Yacine Adli nel post partita di Colonia-Milan. Le sue dichiarazioni a MilanTV.

«Mi chiama sempre, come un ragazzino. Penso che sia importante fare tutte le cose giuste per dargli una bella accoglienza. Lui è un bravo ragazzo, sa che deve imparare. Sono impressionato dalle sue qualità, può fare assist e corre anche tanto. È un bel plus per la squadra, ha bisogno di calmarsi un po’ qualche volta ma è un bravo ragazzo e sono felice che sia qua, nel grande Milan.»