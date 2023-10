Giroud a Sky: «Cambio? Sono un uomo non un robot, ho delle emozioni. Ma rispetto la scelta del mister»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni

PAREGGIO – «A livello personale sono felice per i due gol. Ho avuto due bei cross dai miei compagni. Sono però deluso dal risultato, avevamo l’opportunità di vincere la partita, abbiamo avuto tante occasioni, è mancata concretezza per chiuderla».

SECONDO TEMPO – «Il Napoli ha reagito dopo un grande primo tempo da parte nostra. Sapevamo che la ripresa sarebbe stato più difficile. Dopo il primo gol loro hanno ripreso fiducia, ma noi potevamo fare meglio».

REAZIONE AL CAMBIO – «Sono un uomo, non un robot. Ho delle emozioni. Ero deluso perchè ero convinto di poter dare ancora una mano alla squadra, ma rispetto la scelta del mister. Poi mi sono calmato. Io voglio sempre il meglio per la mia squadra. Ero frustrato perchè dovevamo vincere questa partita».

MOMENTO – «Segnare non è mai facile. Abbiamo creato tante occasioni contro Newcastle e Dortmund, ma non siamo stati concreti. Oggi abbiamo reagito dopo le ultime due sconfitte, abbiamo creato tanto. Potevamo fare 4-5 gol. Io mi sento bene, avevo ancora energia anche negli ultimi minuti, per questo volevo rimanere in campo».

RIMONTA NAPOLI – «Dopo il 2-1, loro hanno preso fiducia, lo stadio li ha spinti. E’ stata la svolta della loro partita. Il fallo sulla punizione è stato un po’ generoso. Loro hanno meritato, hanno spinto fino alla fine. Alla fine potevamo anche vincerla. Credo sia stata una bella partita da vedere».