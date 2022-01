Giroud racconta: «Difficile adattarsi agli arbitri italiani»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud è stato protagonista di una lunga intervista a Colinterview – Oh my Goal. Questo uno stralcio delle sue parole.

ARRIVO IN ITALIA – «Entrare in contatto con gli altri è stato facile per me conoscendo un po’ l’italiano grazie alle origini da mia nonna. Conoscevo un po’ di parole e questo è importante. La mia integrazione è stata favorita anche dal fatto che ci sono diversi giocatori che parlano francese, ho trovato dei ragazzi che conoscevo e alla fine quello che il mister mi chiede in campo è una cosa non troppo complicata per me, perché so che cosa si aspetta da me e che cosa devo fare. Si tratta più di adattarsi agli arbitri che hanno la tendenza a fischiare per contatti più leggeri rispetto a quello che fanno in Premier League».