Giroud ha “nostalgia” di Milan: «Lui mi manca, è un grande. Avevamo intesa»

Giroud ha “nostalgia” di Milan: le parole del centravanti del Los Angeles FC anche su un suo vecchio compagno di squadra in rossonero

Giroud, ex centravanti del Milan prima di approdare al Los Angeles FC, a Usa Today, ha tessuto le lodi di un suo vecchio compagno di squadra in rossonero.

GIROUD SU PULISIC – «Christian è uno dei giocatori con cui ho avuto maggiore intesa al Chelsea e al Milan. Sono molto contento per quello che sta facendo in questo inizio di stagione al Milan. È molto importante per la squadra. Mi manca, ma ho grandi giocatori intorno a me anche qui a Los Angeles, quindi non posso lamentarmi».