Giroud a MilanTv: «PSG? Una delle cinque migliori squadre in Europa. Conosciamo le difficoltà». Le parole dell’attaccante rossonero

L’attaccante del Milan Giroud ha parlato a Milan Tv prima del match di Champions League contro il PSG. Ecco le sue parole.

PAROLE – «PSG squadra molto forte, vincono tutto in Francia. Fanno parte delle cinque migliori squadre in Europa. Conosciamo la difficoltà della partita, ma con la nostra esperienza l’anno scorso siamo arrivati in semifinale».