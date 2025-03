Condividi via email

Giroud da brividi: «Ho vissuto 9 anni in Inghilterra, difficilmente potrei trovare qualcosa di meglio che il Milan». Le ultimissime notizie

Intervistato da Le Parisien, Olivier Giroud, ex Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni da brividi sul club rossonero, in cui è stato per tre stagioni.

PAROLE – «Ho vissuto nove anni splendidi in Inghilterra, ma difficilmente potrei trovare un campionato migliore della Serie A. Giocare per il grande Milan e vincere lo scudetto nel 2022 è stato incredibile».