Giroud Milan: c’è la data per il rinnovo

Giroud Milan: c’è la data per il prossimo incontro in cui l’entourage del francese e Maldini e Massara si incontreranno per discutere il rinnovo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan vuole rinnovare Olivier Giroud e ha già fissato la data per il prossimo incontro con l’entourage del calciatore per discutere il rinnovo.

Il francese e il suo entourage incontreranno Maldini e Massara ad aprile e le cifre saranno molte simili (se non uguali) a quelle percepite in questa stagione.